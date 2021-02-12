Ворскла усилилась де Нойером

Защитник Вииторула продолжит карьеру в Украине.

Ворскла взяла в аренду защитника румынского Вииторула Брэдли де Нойера, сообщает пресс-служба полтавчан.

У себя в Twitter они пошутили об этом трансфере: “Говорили за Хачериди, но тут игрок не хуже“.

Контракт с 23-летним голландцем расчитан до конца сезона.

Брэдли де Нойер - воспитанник нидерландского Дордрехта. В Вииторул он перебрался в августе 2017 года и провел за румынский клуб более 100 матчей.