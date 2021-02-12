Ворскла усилилась де Нойером
Защитник Вииторула продолжит карьеру в Украине.
Ворскла взяла в аренду защитника румынского Вииторула Брэдли де Нойера, сообщает пресс-служба полтавчан.
У себя в Twitter они пошутили об этом трансфере: “Говорили за Хачериди, но тут игрок не хуже“.
Казали за #Хачеріді, але тут гравець не гірше!#БредліДеНоойер!— ФК Ворскла (@vorsklacomua) February 12, 2021
Вітаємо в команді!
Детальніше https://t.co/yNmxoHj7dH#ФКВорскла #трансфер #FCVP pic.twitter.com/iQVUky1fwU
Контракт с 23-летним голландцем расчитан до конца сезона.
Брэдли де Нойер - воспитанник нидерландского Дордрехта. В Вииторул он перебрался в августе 2017 года и провел за румынский клуб более 100 матчей.
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