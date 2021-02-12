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Ворскла усилилась де Нойером

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Защитник Вииторула продолжит карьеру в Украине.
Брэдли де Нойер
Брэдли де Нойер
ФК Вииторул

Ворскла взяла в аренду защитника румынского Вииторула Брэдли де Нойера, сообщает пресс-служба полтавчан.

У себя в Twitter они пошутили об этом трансфере: “Говорили за Хачериди, но тут игрок не хуже“.

Контракт с 23-летним голландцем расчитан до конца сезона.

Брэдли де Нойер - воспитанник нидерландского Дордрехта. В Вииторул он перебрался в августе 2017 года и провел за румынский клуб более 100 матчей.

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Теги: Брэдли де Нойер, Ворскла
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