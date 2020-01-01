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Забарный и Трубин вошли топ-50 лучших молодых футболистов мира

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Илья Забарный стал 23-м, Анатлоий Трубин замкнул первую тридцатку.
Илья Забарный
Илья Забарный
Getty Images

Два украинских футболиста вошли в рейтинг 50 лучших молодых игроков мира по версии французского издания L’Equipe.

Защитник киевского Динамо Илья Забарный занял 23-е место, а вратаря донецкого Шахтера Анатолия Трубина издание разместило на 30-й позиции.

Возглавил рейтинг L’Equipe форвард Барселоны Ансу Фати. Второе место — у Эдуарду Камавинги из французского Ренна. Замкнул первую тройку нидерландский футболист Райан Гравенберх, который выступает за амстердамскицй Аякс.

Напоминаем, что Международная федерация футбольной истории и статистики признала форварда Барселоны Лионеля Месси лучшим игроком десятилетия.

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Теги: Илья Забарный, рейтинг, Динамо, Шахтер, Рейтинг
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