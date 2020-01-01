Ворскла арендовала полузащитника румынского Виторула Де Нойера

Брэдли де Нойер до конца сезона будет играть в Украине.

Полтавская Ворскла арендовала нидерландского полузащитника Виторула Брэдли де Нойера, сообщает официальный сайт румынского клуба.

По информации источника, Ворскла взяла Де Нойера в аренду до конца нынешнего сезона.

Брэдли де Нойер — воспитанник нидерландского Дордрехта. В Виторул нидерландец перешел в августе 2017 года и сыграл в составе румынской команды более 100 матчей. С Виторулом де Нойер выиграл Кубок Румынии и Суперкубок Румынии в 2019-м году.

Напомним, что в конце января форвард Ворсклы Никита Татарков перешел в армянский Пюник.