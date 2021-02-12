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Интернасьональ намерен подписать предварительный контракт с Тайсоном

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Бразильский клуб хочет получить полузащитника шахтера без больших затрат.
Тайсон
Тайсон
Getty Images

Интернасьональ намерен подписать предварительное соглашение с полузащитником Шахтера Тайсоном, сообщает UOL Esporte.

Бразильский клуб хотел бы заполучить Тайсона без больших капиталовложений, однако в данный момент встречи с агентом футболиста не проводятся. Руководство Интернасьоналя намерено вернуться к этому вопросу по окончании чемпионата Бразилии, последний матч в котором клуб сыграет 26 февраля.

Контракт Тайсона с Шахтером истекает нынешним летом. Ранее сообщалось о том, что ради перехода в Интернасьональ бразилец согласился на снижение зарплаты.

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Теги: Шахтер, Интернасьональ, Тайсон
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