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Яя Туре объяснил, почему вернулся в Украину

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Экс-футболист признался, что Украина - особенная страна для него.
Яя Туре и Игорь Климовский
Яя Туре и Игорь Климовский
Getty Images

Новый ассистент главного тренера донецкого Олимпика Яя Туре прокомментировал свое возвращение в Украину и рассказал о своем отношении к нашей стране.

"Смотрите, я был профессиональным футболистом, часть своей карьеры я провел в донецком Металлурге. И сейчас у меня новая карьера – тренерская. Для меня очень важно, раз я был в Украине игроков, дебютировать здесь как тренер. Для меня это супер.

"Папушка" (футбольный агент Дмитрий Селюк – прим. ред.) говорит, что Украина – это моя вторая страна. Я всегда буду смотреть в сторону Украины, буду о ней хорошего мнения.

Да, я приехал в Олимпик не за деньгами. Это правда, я мог пойти в молодежные команды Манчестер Сити. Но для меня важно приехать сюда, потому что это другое восприятие.

Я мог отправиться в другую страну, команду, я ведь играл за хорошие клубы. Но для меня очень важно вернуться в Украину, ведь именно тут стартовала моя карьера как футболиста. И я хочу начать тут карьеру тренера.

Для меня Украина всегда будет особой страной", - сказал Туре в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

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Теги: Яя Туре, футбол, Олимпик
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