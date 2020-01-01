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Колос исключил Селезнева из заявки на вторую половину сезона в УПЛ

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Форвард не будет играть за Колос в чемпионате Украины.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
Колос

Нападающий Колоса Евгений Селезнев не сыграет за ковалевский клуб во второй половине сезона чемпионата Украины-2020/21.

Футболиста убрали из заявки клуба, которая представлена на официальном сайте УПЛ.

Кроме того, на личной странице Селезнева на сайте лиги он теперь указан без клуба.

Страница Селезнева на сайте УПЛ
Страница Селезнева на сайте УПЛ
УПЛ

Ранее сообщалось, что Евгений Селезнев провел встречу с президентом Колоса Андреем Засухой, после которой должно было определиться будущее футболиста. Судя по всему, клуб решил прекратить сотрудничество с форвардом.

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Теги: Евгений Селезнев, футбол, УПЛ
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