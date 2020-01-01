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"Выиграть Кубок и чемпионат": Шахаб рассказал о своих целях в Заре

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Новичок Зари рассказал о первых днях в клубе и серьезных амбициях.
Шахаб Захеди
Шахаб Захеди
Заря Луганск

Новичок Зари Шахаб Захеди рассказал о первых днях в луганском клубе.

"Когда я пришел сюда, то понял, что Заря – одна из лучших команд. Я уже не первый день в Украине, очень хотел играть в таком серьезном клубе. Я очень счастлив играть здесь – в хорошем клубе с хорошими игроками и персоналом. Моя адаптация пройдет очень быстро, я покажу все свои лучшие качества в УПЛ.

У меня было несколько друзей в Заре. Меня тепло приняли, это очень приятно.

Какой максимальный результат для меня в клубе? Выиграть чемпионат. Кубок? Для меня нет ничего невозможного, это я бы тоже рассматривал", - отметил Шахаб в интервью каналу Зари.

Луганчане после первого круга УПЛ идут четвертыми, но имеют матч в запасе. В четвертьфинале Кубка Украина команда сыграет с Вересом.

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Теги: Шахаб Захеди, Заря, футбол, УПЛ
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