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Селезнев встретился с президентом Колоса: что обсуждали

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После этой встрече по Селезневу должны быть принято решение.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
ФК Колос

Нападающий Колоса Евгений Селезнев в четверг, 11 февраля, провел встречу с президентом команды Андреем Засухой, сообщает Футбол NEWS.

Отмечается, что на встрече обсуждалось будущее форварда после того, как главный тренер Колоса Руслан Костышин отчислил Селезнева из команды на сборе в Турции.

Ожидается, что именно после этой встречи клуб примет окончательное решение по поводу будущего Селезнева.

Ранее Селезнев рассказал свою версию конфликта с Колосом.

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Теги: Евгений Селезнев, ФК Колос, футбол
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