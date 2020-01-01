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Звезда Шахтера близок к уходу из клуба

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Соломон признался, что летом может переехать в АПЛ.
Манор Соломон
Манор Соломон
Getty Images

Полузащитник Шахтера Манор Соломон в интервью Shakhtar News заявил, что следующим летом может перебраться в АПЛ.

"Ведутся переговоры с командами из Англии. Летом что-то может произойти. Я мечтаю играть в Англии. Мне кажется, что для меня это самый реальный вариант. Кроме того, команды из Англии платежеспособные", – сказал Соломон.

Ранее сообщалось, что Арсенал уже провел предварительные переговоры с представителями Соломона.

В текущем сезоне 21-летний израильтянин забил 5 голов и сделал 1 ассист в 17 матчах за донецкий клуб.

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Теги: Манор Соломон, Шахтер, футбол, УПЛ
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