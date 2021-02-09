Тайсон согласился на снижение зарплаты для перехода в Интернасьональ

В понедельник состоялась встреча представителей клуба и футболиста.

Полузащитник Шахтера Тайсон согласился на снижение зарплаты для перехода в бразильский клуб Интернасьональ, сообщает издание GZH.

По информации источника, Интернасьональ хотел бы, чтобы Тайсон присоединился к команде уже в июле. Сам бразилец готов пойти на снижение своей зарплаты на 40% от того, что он зарабатывает в Украине.

Также сообщается о том, что Интернасьональ отдаст Тайсону игровой номер 10.

Ранее сообщалось о том, что Тайсон отклонил предложения от российских, китайских и арабских команд.