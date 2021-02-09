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Тайсон согласился на снижение зарплаты для перехода в Интернасьональ

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В понедельник состоялась встреча представителей клуба и футболиста.
Тайсон
Тайсон
Getty Images

Полузащитник Шахтера Тайсон согласился на снижение зарплаты для перехода в бразильский клуб Интернасьональ, сообщает издание GZH.

По информации источника, Интернасьональ хотел бы, чтобы Тайсон присоединился к команде уже в июле. Сам бразилец готов пойти на снижение своей зарплаты на 40% от того, что он зарабатывает в Украине.

Также сообщается о том, что Интернасьональ отдаст Тайсону игровой номер 10.

Ранее сообщалось о том, что Тайсон отклонил предложения от российских, китайских и арабских команд.

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Теги: Тайсон, Шахтер, Интернасьональ
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