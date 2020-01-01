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Скрипник, Рябоконь и Луческу номинированы на премию Футбольные звезды Украины

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Определились кандидаты на звание Лучший тренер Украины.
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник
Getty Images

Украинская ассоциация футбола определила тройку кандидатов на премию Футбольные звезды Украины в номинации лучший тренер среди главных тренеров мужских команд, сообщает официальная Facebook-страница Премии.

В тройку номинантов на звание лучшего тренера Украины вошли Виктор Скрипник, который работает с луганской Зарей, главный тренер черноговской Десны Александр Рябоконь и единственный в этой номинации иностранец Мирча Луческу, который тренирует киевского Динамо.

Церемония награждения премией Футбольные звезды Украины пройдет 15 февраля в прямом эфире официального Youtube-канала Украинской футбольной ассоциации.

Напоминаем, что Мирча Луческу недавно сообщил о том, что сейчас Динамо не может себе позволить тратить много денег на трансферы.

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Теги: УАФ, Виктор Скрипник, Александр Рябоконь, Мирча Луческу, Заря, Десна, Динамо, премия
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