Скрипник, Рябоконь и Луческу номинированы на премию Футбольные звезды Украины

Определились кандидаты на звание Лучший тренер Украины.

Украинская ассоциация футбола определила тройку кандидатов на премию Футбольные звезды Украины в номинации лучший тренер среди главных тренеров мужских команд, сообщает официальная Facebook-страница Премии.

В тройку номинантов на звание лучшего тренера Украины вошли Виктор Скрипник, который работает с луганской Зарей, главный тренер черноговской Десны Александр Рябоконь и единственный в этой номинации иностранец Мирча Луческу, который тренирует киевского Динамо.

Церемония награждения премией Футбольные звезды Украины пройдет 15 февраля в прямом эфире официального Youtube-канала Украинской футбольной ассоциации.

Напоминаем, что Мирча Луческу недавно сообщил о том, что сейчас Динамо не может себе позволить тратить много денег на трансферы.