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Исмаили: Никогда не хотел уйти из Шахтера любой ценой

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Защитник Шахтера не против закончить карьеру в донецком клубе.
Исмаили
Исмаили
Getty Images

Бразильский защитник Шахтера Исмаили готов выступать в украинской команде до конца своей карьеры.

По словам Исмаили, Шахтер стал первым клубом, а котором он задержался на длительное время.

«Думаю, это из-за того, что клуб обеспечивает все условия и всегда оказывает поддержку своим игрокам. Я никогда не хотел уйти любой ценой. Есть все шансы, что я закончу карьеру здесь», - сказал бразилец официальному Youtube-каналу Шахтера.

Напоминаем, что большую часть первой половины нынешнего сезона Исмаили пропустил из-за травмы колена.

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Теги: Шахтер, Исмаили
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