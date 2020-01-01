Исмаили: Никогда не хотел уйти из Шахтера любой ценой

Защитник Шахтера не против закончить карьеру в донецком клубе.

Бразильский защитник Шахтера Исмаили готов выступать в украинской команде до конца своей карьеры.

По словам Исмаили, Шахтер стал первым клубом, а котором он задержался на длительное время.

«Думаю, это из-за того, что клуб обеспечивает все условия и всегда оказывает поддержку своим игрокам. Я никогда не хотел уйти любой ценой. Есть все шансы, что я закончу карьеру здесь», - сказал бразилец официальному Youtube-каналу Шахтера.

Напоминаем, что большую часть первой половины нынешнего сезона Исмаили пропустил из-за травмы колена.