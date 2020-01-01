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Динамо U-21 в спарринге обыграло турецкого соперника

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В ворота Демреспора прилетело два гола.
Динамо U-21
Динамо U-21
ФК Динамо Киев

В ходе сбора в Турции молодежная команда Динамо сыграла с местной командой Демреспор. Подопечным Юрия Мороза удалось обыграть соперников со счетом 2:0.

В первом тайме динамовцы полностью доминировали на поле, контролируя ход поединка, но до забитого гола дело так и не дошло.

А уже во втором тайме голами отметились Викентий Волошин и Денис Кузык.

Динамо U21 (Киев) - Демреспор (Турция) - 2:0
Голы: В.Волошин (61), Кузык (75)

Динамо U21 (стартовый состав): Моргун, Скорко, Опанасенко, Биловар, Вивчаренко, Михайленко, Ефименко, Надольский, В.Волошин, Завгородний, Горбач

На замену выходили: Н.Волошин, Тлумак, Хондак, Матусевич, Михайлив, Заваров, Хацкевич-мл.

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Теги: Динамо U-21
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