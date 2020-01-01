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Днепр-1 усилился форвардом загребского Динамо

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Хорватский нападающий продолжит карьеру в Украине.
Марио Чуже
Марио Чуже
ФК Днепр-1

Днепр-1 объявил о трансфере нападающего загребского Динамо Марио Чуже.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист перешел в украинский клуб на правах аренды до конца сезона. Также в соглашении прописана опция выкупа.

Он уже присоединился к Днепру-1 на сборах в Турции и провел первую тренировку в составе новой команды.

За Динамо Загреб Чуже провел 14 матчей и записал в свой актив два гола. Хорват был подопечным его соотечественника - тренера Днепр-1 Игоря Йовичевича. Под руководством наставника форвард провел 63 матча в различных возрастных категориях загребского клуба. Также он выступал на правах аренды в Истре 1961 и Локомотиве Загреб.

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Теги: Днепр-1, Марио Чуже
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