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Кривцов рассказал, как на Шахтер повлиял уход Коваленко

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Защитник "горняков" прокомментировал трансфер Виктора Коваленко в Аталанту.
Сергей Кривцов
Сергей Кривцов
Getty Images

Защитник Шахтера Сергей Кривцов высказался о бывшем партнере по команде Викторе Коваленко, который перешел в Аталанту. Футболист выразил надежду на то, что украинец сможет построить карьеру в Европе. 

"Для меня лично это и радостно, и печально. Печально, что ушел такой игрок из команды, но для него это хороший толчок в карьере. Он перешел в топ-чемпионат. Мы пожелали ему удачи, будем следить за ним. Надеюсь, у него все получится.

Они с Малиновским и по академии Шахтера знакомы, и в сборной длительный период выступают вместе. Думаю, это плюс будет.

Заменить Коваленко в Шахтере могут. Думаю, тренерский штаб сейчас над этим работает. Но такой игрок, как Виктор, может усилить любую команду", - сказал Кривцов в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

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Теги: Сергей Кривцов, Виктор Коваленко, футбол, Шахтер
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