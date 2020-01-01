Переход Шахаба в Зарю: президент Олимпика раскрыл детали сделки

Переход будет оформлен в ближайшие дни.

Луганская Заря приобрела у Олимпика иранского нападающего Шахаба Захеди. Об этом в интервью Футбол NEWS заявил президент дончан Владислав Гельзин.

"Когда ведут переговоры президенты, то договариваются быстрее, чем через агентов. Провели переговоры с президентом Зари Евгением Геллером. Несколько дней они шли, сложный переговорщик.

Пришли к варианту, что Заря платит за трансфер Шахаба 360 тысяч долларов.

Было предложение от Риу Аве, тоже хороший клуб, который играет в Европе. Но Шахаб уже подписал предварительный контракт с Зарей, поэтому мы не могли настаивать, чтобы он перешел в Риу Аве. Он выбрал свой путь - футбольный клуб Заря".

Отметим, что Шахаб перебрался в Украину зимой 2019 года. С тех пор он сыграл за Олимпик 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей.