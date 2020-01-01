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Коноплянка стал лучшим бомбардиром Шахтера на сборах в Турции

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На счету форварда четыре забитых гола.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
shakhtar.com


Форвард Евгений Коноплянка стал лучшим бомбардиром донецкого Шахтера на сборах в Турции.

На счету 31-летнего украинца четыре забитых гола. Один из этих голов записали на Коноплянку, однако он может быть автоголом.

Также по одному голу забили недавно перешедший в итальянскую Аталанту Виктор Коваленко, Манор Соломон, Тарас Степаненко, Додо, Виктор Корниенко, Алан Патрик и Фернандо.

Всего на сборах в Турции Шахтер сыграл семь спаррингов.

Напоминаем, что главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру положительно отозвался об итогах турецких сборов.

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Теги: Шахтер, Евгений Коноплянка
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