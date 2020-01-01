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Олимпик подписал футболиста из бразильского третьего дивизиона

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Таллес Бренер подписал контракт на 3,5 года.
Владислав Гельзин и Таллес Бренер
Владислав Гельзин и Таллес Бренер
olimpik.com.ua

Донецкий Олимпик подписал бразильского полузащитника Таллеса Бренера, сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, Бренер заключил с украинским клубом контракт на 3,5 года и будет играть под номером 30.

Ранее Таллес Бренер выступал за клуб Вила Нова, игравший в Серии С, третьем дивизионе чемпионата Бразилии. С Вила Новой полузащитник смог выйти в Серию Б, забив два гола в решающем матче за право повыситься в классе.

Всего в составе бразильского клуба Бренер за прошлый год сыграл 24 матча, в которых забил три гола.

Напоминаем, что в конце января Олимпик подписал Таддеуса Нкенга из португальского Порту.

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Теги: Олимпик, трансфер
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