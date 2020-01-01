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Йовичевич: Селезнев — футболист, которого мне хотелось бы иметь в команде

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Главный тренер Днепра-1 не против пригласить Евгения Селезнева в свою команду.
Игор Йовичевич
Игор Йовичевич
scdnipro1.com.ua

Главный тренер клуба Днепр-1 Игор Йовичевич сообщил о том, что был бы не против, чтобы форвард Евгений Селезнев играл за его команду.

Свой прошлогодний конфликт с Селезневым Йовичевич списывает на нервное напряжение, которое было у обоих.

«То, что произошло между нами – это футбол. У него тогда был пульс 200, а у меня 240. Мы должны уважать друг друга. Он продолжает хорошо работать, это один из футболистов, которых мне хотелось бы иметь в команде”, - сообщил тренер Днепра-1 Youtube-каналу Бомбардир.

Напоминаем, что Евгений Селезнев недавно был отчислен из ковалевского Колоса за нарушение режима.

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Теги: Игор Йовичевич, Евгений Селезнев, Днепр-1
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