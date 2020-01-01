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Каштру: На сборах мы выполнили свои цели

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Тренер Шахтера подвел итог сборам донецкого клуба, которые проходили в Турции.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
Getty Images

Тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру подвел итог зимним сборам, которые клуб проводил в Турции.

По мнению португальского специалиста, Шахтеру удалось достичь всех целей, которые были поставлены перед сборами.

«В принципе, да. Была некоторая нестабильность в планировании, какие-то игры отменились, но в целом мы выполнили свои цели. Прежде всего футболисты пребывают в хороших физических кондициях. Мы очень уверены перед второй частью чемпионата, Кубком Украины и Лигой Европы. Уезжаем из Турции в полной уверенности: ребята восстановлены. Были травмы, через которые игроки уже прошли. Все готовы», - приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Напоминаем, что Шахтер сегодня выиграл у боснийского Бораца в заключительном спарринге в рамках турецких сборов.

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Теги: Шахтер, Луиш Каштру
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