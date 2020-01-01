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Чеберко перешел из ЛАСКа в хорватский Осиек

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Хорватский клуб арендовал украинца с правом выкупа.
Андрей Чеберко
Андрей Чеберко
nk-osijek.hr

Форвард австрийского ЛАСКа Евгений Чеберко перешел в Осиек, сообщает официальный сайт хорватского клуба.

По информации источника, Осиек взял Чеберко в аренду до лета 2022 года. Сделка предусматривает право выкупа футболиста.

В ЛАСК украинский полузащитник пришел летом прошлого года. Всего в составе австрийской команды Чеберко сыграл семь матчей.

В составе Осиека украинец сможет дебютировать в следующую субботу, 13 февраля, в дерби против Динамо Загреб в рамках 21-го тура чемпионата Хорватии.  

Напомним, что другой украинский футболист Марьян Швед назвал возмодной ошибкой свой переход в шотландский Селтик.

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Теги: Евгений Чеберко, ЛАСК, Осиек, аренда
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