Чеберко перешел из ЛАСКа в хорватский Осиек

Хорватский клуб арендовал украинца с правом выкупа.

Форвард австрийского ЛАСКа Евгений Чеберко перешел в Осиек, сообщает официальный сайт хорватского клуба.

По информации источника, Осиек взял Чеберко в аренду до лета 2022 года. Сделка предусматривает право выкупа футболиста.

В ЛАСК украинский полузащитник пришел летом прошлого года. Всего в составе австрийской команды Чеберко сыграл семь матчей.

В составе Осиека украинец сможет дебютировать в следующую субботу, 13 февраля, в дерби против Динамо Загреб в рамках 21-го тура чемпионата Хорватии.

Напомним, что другой украинский футболист Марьян Швед назвал возмодной ошибкой свой переход в шотландский Селтик.