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Шахтер - Борац 2:0 видео голов и обзор товарищеского матча

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"Горняки" завершили сбор в Турции победой.

Шахтер - Борац
Шахтер - Борац
Шахтер Донецк

В товарищеском матче на сборе в Турции Шахтер обыграл Борац со счетом 2:0.

Оба гола в этом поединке забил Евгений Коноплянка, причем он оформил дубль за две минуты. Вначале украинец поразил ворота соперника на 39-й минуте, а затем на 41-й.

Этой победой "горняки" завершили подготовительный сбор в Турции. Теперь команда вернется в Киев, где будет готовиться к первым официальным матчам - 13 февраля против Колоса в УПЛ и 18 февраля против Маккаби Тель-Авив в Лиге Европы.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Борац:

Шахтер - Борац 2:0

Голы: Коноплянка, 39, 41

Шахтер (1 тайм): Трубин, Додо, Матвиенко (Хочолава, 32), Витао, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Коноплянка, Марлос, Тайсон, Мораес (Фернандо, 32).

Шахтер (2 тайм): Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Маркос Антонио, Майкон, Шостак, Соломон, Тете, Фернандо.

Борац: Павлович, Дуякович, Милоевич, Чосич, Субич (Георгиев, 83), Мелег (Куюнджич, 63), Моллс, Закарич, Чавич (Войнович, 54), Враньеш, Лукич.

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Теги: Шахтер, Борац, футбол
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