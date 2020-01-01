Шахтер выиграл заключительный спаринг в Турции благодаря дублю Коноплянки
Шахтер обыграл боснийский Борац в заключительном спарринге на втором сборе в Турции.
Первую победу на сборе Горнякам принес Евгений Коноплянка, который оформил дубль в конце первого тайма.
В стартовом составе Шахтера вышел Исмаили, который сыграл впервые после разрыва крестов прошлым летом.
Шахтер — Борац 2:0
Голы: Коноплянка, 39, 41
Шахтер (1 тайм): Трубин, Додо, Матвиенко (Хочолава, 32), Витао, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Коноплянка, Марлос, Тайсон, Мораес (Фернандо, 32).
Шахтер (2 тайм): Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Маркос Антонио, Майкон, Шостак, Соломон, Тете, Фернандо.
Борац: Павлович, Дуякович, Милоевич, Чосич, Субич (Георгиев, 83), Мелег (Куюнджич, 63), Моллс, Закарич, Чавич (Войнович, 54), Враньеш, Лукич
Ранее команда Луиша Каштру сыграла вничью со Црвеной Звездой (0:0) и Мариуполем (2:2), а также проиграла словацкому Словану (0:1)
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