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"Это мой второй дом": капитан Днепра-1 трогательно попрощался с клубом

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Сергей Кравченко пообещал вернуться в днепровский клуб.
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко
СК Днепр-1

Бывший футболист Днепр-1 Сергей Кравченко попрощался с днепровским клубом.

"Футбол для меня - это больше, чем игра, а Днепр - больше, чем команда. За эти 11 лет я прикипел к ней всем сердцем и обрёл здесь настоящую футбольную семью.

Днепр стал для меня вторым домом и родиной моих детей. В команде было много футболистов, тренеров и руководителей, и я благодарен каждому из них. Отдельная благодарность всему персоналу, который, несмотря на все сложности, всегда трудился с полной отдачей. Спасибо каждому сотруднику базы и стадиона. Я всегда сражался за каждого , кто был причастен к клубу и городу и горд, что сегодня могу каждому из них честно смотреть в глаза. Низкий вам поклон!

Я всегда уважал болельщиков и ценил их поддержку (а критика помогала становиться сильнее). Мне хочется сказать очень много хороших слов, но... уверен в одном, этот клуб дал мне намного больше, чем я ему. Поэтому и не говорю прощайте...", - написал Кравченко в Instagram.

Кравченко выступал за Днепр с 2010 по 2017 год, а после стал футболистом Днепра-1, с которым прошел все лиги украинского футбола.

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Теги: Сергей Кравченко, СК Днепр-1
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