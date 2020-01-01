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Динамо повесило ценник на Де Пену

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Киевский клуб хочет заработать на уругвайском легионере не менее 3 миллионов долларов.
Карлос Де Пена
Карлос Де Пена
Динамо Киев

Киевское Динамо отклонило предложение клуба MLS Даллас о трансфере уругвайского вингера Карлоса Де Пены.

Как сообщает журналист Сезар Луис Мерло, руководство киевлян в хочет выручить за полузащитника, у которого действующий контракт до конца 2021 года, не менее 3 млн долларов.

Де Пена подписал контракт с Динамо в апреле 2019 года. С того времени он провел 65 матчей и забил 16 голов.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни отец братьев Суркисов.

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Теги: MLS, Карлос Де Пена, Динамо
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