Каштру - о Коваленко: Отлично работает с мячом и без мяча

Португальский эксперт похвалил экс-игрока Шахтера.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру назвал переход Виктора Коваленко в Аталанту одновременно радосным и очень грусным событим

Об этом он рассказал в интервью TMW.

“Пережили моменты радости и грусти за Коваленко. Грусти, потому что нас покинул сильный футболист, фаворит болельщиков, настоящий символ Шахтера

-Коваленко здесь вырос, он есть и всегда будет частью нашей семьи. Аталанта и итальянский футбол были его целью. Мы гордимся им, желанием удачи в новом испытании под названием серия А“, - отметил эксперт.

Также Каштру похвалил бывшего подопечного.

“Он гибкий, динамичный, агрессивный хавбек, который отлично работает с мячом и без мяча. Аталанте удалось классное попадание“, - заявил он.