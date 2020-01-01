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Каштру - о Коваленко: Отлично работает с мячом и без мяча

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Португальский эксперт похвалил экс-игрока Шахтера.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
Getty Images

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру назвал переход Виктора Коваленко в Аталанту одновременно радосным и очень грусным событим

Об этом он рассказал в интервью TMW.

“Пережили моменты радости и грусти за Коваленко. Грусти, потому что нас покинул сильный футболист, фаворит болельщиков, настоящий символ Шахтера

-Коваленко здесь вырос, он есть и всегда будет частью нашей семьи. Аталанта и итальянский футбол были его целью. Мы гордимся им, желанием удачи в новом испытании под названием серия А“, - отметил эксперт.

Также Каштру похвалил бывшего подопечного.

“Он гибкий, динамичный, агрессивный хавбек, который отлично работает с мячом и без мяча. Аталанте удалось классное попадание“, - заявил он.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер, Аталанта, Виктор Коваленко
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