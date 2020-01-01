Каштру - о Коваленко: Отлично работает с мячом и без мяча
Португальский эксперт похвалил экс-игрока Шахтера.
Главный тренер Шахтера Луиш Каштру назвал переход Виктора Коваленко в Аталанту одновременно радосным и очень грусным событим
Об этом он рассказал в интервью TMW.
“Пережили моменты радости и грусти за Коваленко. Грусти, потому что нас покинул сильный футболист, фаворит болельщиков, настоящий символ Шахтера
-Коваленко здесь вырос, он есть и всегда будет частью нашей семьи. Аталанта и итальянский футбол были его целью. Мы гордимся им, желанием удачи в новом испытании под названием серия А“, - отметил эксперт.
Также Каштру похвалил бывшего подопечного.
“Он гибкий, динамичный, агрессивный хавбек, который отлично работает с мячом и без мяча. Аталанте удалось классное попадание“, - заявил он.
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