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Динамо Киев - ЦСКА 1948 2:2 Видео голов и обзор матча

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Подопечные Луческу сыграли вничью в контрольном матче.

Динамо - ЦСКА 1948
Динамо - ЦСКА 1948
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо не сумело обыграть болгарский ЦСКА 1948. Матч получился результативным и закончился со счетом 2:2. 

На 30 минуте гол Виктора Цыганкова вывел динамовцев вперед, а незадолго до перерыва увеличить преимущество ударом с пенальти мог Виталий Буяльский. Однако попытку хавбека “Динамо“ парировал голкипер ЦСКА 1948, а в дебюте второй половины встречи команда из Софии сравняла счет.

Второй пенальти, на этот раз в исполнении Карлоса де Пены, оказался успешным и позволил киевлянам снова лидировать. Однако противник реализовалодин из своих моментов, установив в итоге ничью - 2:2.

Динамо — ЦСКА 1948 2:2

Голы: Цыганков, 30, Де Пена, 62 (с пенальти) — Топузов, 46, Бастунов, 82

Динамо (1-й тайм): Нещерет – Миколенко, Забарный, Сирота, Караваев – Шепелев, Андриевский, Буяльский, Дуэлунд, Цыганков – Ванат.

Динамо (2-й тайм): Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Сидклей – Сидорчук, Андриевский (Волошин, 68) – Леднев, Родригес, Де Пена – Супряга (Русин, 87).

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