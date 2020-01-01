Ушел из жизни отец братьев Суркисов
На 102-м году жизни умер Михаил Суркис, отец Григория и Игоря Суркисов.
Об этом сообщает пресс-служба Динамо.
Менее двух месяцев назад, 10 декабря, Михаил Суркис отметил свой 101-й день рождения.
В 2017 году в интервью Дмитрию Гордону он заявил, что не думает о смерти.
"Я знаю, что смерть – это конец жизни, финал, а финалы везде есть: в футболе, спектакле, фильме. Рано или поздно конец наступает – так зачем такими мыслями терзаться? Какое от этого удовольствие? А мой принцип таков: от всего в жизни надо удовольствие получать, даже от встречи с недругами", - говорил Суркис.
Старший сын Михаила Суркиса, Григорий, был президентом Динамо в 1993-98 годах. С 2000 по 2012 год Григорий Суркис занимал должность президента Федерации футбола Украины.
Игорь Суркис стал президентом Динамо в 2002 году. До этого он в течение четырех лет был первым вице-президентом клуба.
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