Динамо сыграло вничью в матче с болгарским ЦСКА

"Бело-синие" не сумели обыграть команду из Софии.

Динамо не переиграло ЦСКА 1948 София (2:2) в очередной товарищеской встрече на турецких сборах.

Киевляне открыли счет на 30-й минуте поединка, когда Виктор Цыганков реализовал выход один на один, обыграв вратаря соперника. Вскоре “бело-синие“ заработали пенальти, но у Виталия Буяльского не получилось его реализовать.

В самом начале второго тайма соперникам удалось догнать Динамо и забить ответный год - Марио Топузов оказался один в штрафной после подачи с фланга и спокойно расстрелял поворота Георгия Бущана.

На 62-й минуте подопечные Мирчи Луческу заработали еще один пенальти и на этот раз Карлос Де Пена его реализовал, но уже на 82-й минуте соперниуи сравняли счет усилиями Ангела Бастунова.

Динамо — ЦСКА 1948 2:2

Голы: Цыганков, 30, Де Пена, 62 (с пенальти) — Топузов, 46, Бастунов, 82

Динамо (1-й тайм): Нещерет – Миколенко, Забарный, Сирота, Караваев – Шепелев, Андриевский, Буяльский, Дуэлунд, Цыганков – Ванат.

Динамо (2-й тайм): Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Сидклей – Сидорчук, Андриевский (Волошин, 68) – Леднев, Родригес, Де Пена – Супряга (Русин, 87).