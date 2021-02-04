Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо сыграло вничью в матче с болгарским ЦСКА

Комментариев: 1
"Бело-синие" не сумели обыграть команду из Софии.
Динамо - ЦСКА 1948
Динамо - ЦСКА 1948
ФК Динамо Киев

Динамо не переиграло ЦСКА 1948 София (2:2) в очередной товарищеской встрече на турецких сборах.

Киевляне открыли счет на 30-й минуте поединка, когда Виктор Цыганков реализовал выход один на один, обыграв вратаря соперника. Вскоре “бело-синие“ заработали пенальти, но у Виталия Буяльского не получилось его реализовать.

В самом начале второго тайма соперникам удалось догнать Динамо и забить ответный год - Марио Топузов оказался один в штрафной после подачи с фланга и спокойно расстрелял поворота Георгия Бущана.

На 62-й минуте подопечные Мирчи Луческу заработали еще один пенальти и на этот раз Карлос Де Пена его реализовал, но уже на 82-й минуте соперниуи сравняли счет усилиями Ангела Бастунова.

Динамо — ЦСКА 1948 2:2

Голы: Цыганков, 30, Де Пена, 62 (с пенальти) — Топузов, 46, Бастунов, 82

Динамо (1-й тайм): Нещерет – Миколенко, Забарный, Сирота, Караваев – Шепелев, Андриевский, Буяльский, Дуэлунд, Цыганков – Ванат.

Динамо (2-й тайм): Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Сидклей – Сидорчук, Андриевский (Волошин, 68) – Леднев, Родригес, Де Пена – Супряга (Русин, 87).

Поделись:
Теги: Динамо, ЦСКА 1948
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  04.02.2021, 19:59
Оценка:  0
гость
суркиснякеры.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь