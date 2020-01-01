Зимние сборы-2021: расписание и результаты матчей украинских команд

Предлагаем вам ознакомиться с результатами контрольных матчей украинских команд на сборах.

Уже в середине февраля возобновится чемпионат Украины, а пока команды проходят сборы в теплых странах. Большинство наших клубов отправилось в Турцию на зимние сборы.

Базовая дата ближайшего тура УПЛ – 13 февраля, почти в эти же дни Динамо и Шахтер проведут свои матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Набирают наши клубы форму традиционно на сборах, где проводят товарищеские матчи. Традиционно зимой почти все наши клубы отправятся в Турцию. Лишь Динамо первый сбор проведет в ОАЭ, а Десна может второй сбор провести в Испании или Турции.

Выход из отпуска:

4.01 – Мариуполь

5.01 – Заря

6.01 – Ворскла

9.01 – Олимпик, Александрия, Ингулец, Львов, Днепр-1

10.01 – Динамо, Десна

11.01 – Минай, Рух

13.01 – Колос

14.01 – Шахтер

Предлагаем вниманию читателей результаты и расписание контрольных матчей команд украинской Премьер-лиги на зимних учебно-тренировочных сборах в 2021 году.

Расписание и результаты спаррингов украинских клубов:

09.01 Мариуполь – Слован Братислава (Словакия) 1:3

12.01 Заря - Ракув (Польша) 2:2

15.01 Заря - Пяст (Польша) 1:2

16.01 Мариуполь – Ракув (Польша) 2:2

16.01 Минай – Кишварда (Венгрия) 0:1

17.01 Колос – Пролетер (Сербия) 1:0

18.01 Динамо – Легия Варшава (Польша) 0:2

18.01 Десна – Динамо Киев U-21 2:1

19.01 Десна – Диназ 4:2

19.01 Заря - Войводина (Сербия) 2:2

19.01 Олимпик – Шленск (Польша) 2:2

19.01 Львов – Бужора (Украина) 11:2

20.01 Заря – Вождовац (Сербия) – отменен

21.01 Динамо – Шахтер Солигорск (Беларусь) 2:0

21.01 Шахтер - Лех (Польша) 1:1

21.01 Мариуполь - Кызылжар (Казахстан) 4:0

21.01 Ингулец – Сталь Мелец (Польша) – отменен

21.01 Днепр-1 – Спартак Суботица (Сербия) 1:1

22.01 Динамо – Аджман (ОАЭ) - отменен

23.01 Шахтер - Лудогорец (Болгария) 2:2

23.01 Колос – Силекс (Сербия) 2:1

23.01 Олимпик – Бачка Топола (Сербия) 2:3

23.01 Ингулец – Раднички (Сербия) 1:2

24.01 Ворскла - Балканы (Косово) 1:2

24.01 Колос – Вождовац (Сербия) 2:0

24.01 Александрия – Македония Герче Петров (Северная Македония) 4:1

24.01 Рух – Кызылжар (Казахстан) 3:1

24.01 Олимпик – Спартак Суботица (Сербия) 3:0

25.01 Шахтер – Марибор (Словения) - отменен

25.01 Десна – Партизан (Сербия) 0:1

25.01 Днепр-1 – Чукарички (Сербия) 2:0

26.01 Заря - Шкендия (Северная Македония) 1:1

26.01 Шахтер – Силекс (Северная Македония) 4:1

26.01 Шахтер – Слован Братислава (Словакия) – отменен

26.01 Александрия – ЦСКА София (Болгария) 1:1

26.01 Минай – Арберия (Косово) - отменен

26.01 Днепр-1 – Силекс (Северная Македония) - отменен

26.01 Ингулец – Македония Герче Петров (Северная Македония) 2:0

27.01 Рух – Радник (Сербия) 3:2

28.01 Ворскла – Младость (Сербия) 2:2

28.01 Мариуполь – Пролетер (Сербия) 1:1

28.01 Минай – Рад (Сербия) 1:2

28.01 Рух – Партизан (Сербия) 0:1

28.01 Колос - Марибор (Словения) 2:3

28.01 Львов – Академия Пандев (Северная Македония) - отменен

28.01 Львов - Рудар (Черногория) 3:0

29.01 Заря – МФМ (Нигерия) 2:1

29.01 Александрия – Арда (Болгария) 1:3

29.01 Александрия – Славия-Мозырь (Беларусь) - отменен

29.01 Минай - Олимпик 1:1

29.01 Колос - Динамо Тб (Грузия) 1:1

30.01 Динамо - Лудогорец (Болгария) 1:2

30.01 Десна – Шкендия (Северная Македония) 3:1

30.01 Олимпик - Будучность (Черногория) 0:1

31.01 Шахтер – Црвена Звезда (Сербия) 0:0

31.01 Десна – Локомотив Ташкент (Узбекистан) 0:0

31.01 Ворскла – Дрита (Косово) 5:0

31.01 Минай – Марибор (Словения) 0:3

31.01 Рух – Рад (Сербия) 2:0

31.01 Рух – Акжайык (Казахстан) 4:1

31.01 Львов – Шкупи (Северная Македония) 1:1

31.01 Колос - Рух Брест (Беларусь) 2:2

01.02 Динамо – Динамо Тбилиси (Грузия) 1:0

02.02 Заря – Валмиера (Латвия) 0:1

02.02 Ингулец - Арда (Болгария) 2:1

02.02 Минай – Актобе (Казахстан) – отменен

02.02 Минай - Дрита (Косово) 0:1

03.02 Шахтер - Слован (Словакия) 0:1

03.02 Мариуполь - Спартак Юрмала (Латвия) - отменен

03.02 Александрия - Лодзь (Польша) 0:0

03.02 Минай - Македония Герче Петров (Северная Македония) 2:1

03.02 Львов – Верес (Украина) 3:1

03.02 Днепр-1 - Металоглобус (Румыния) 4:1

03.02 Днепр-1 – Будучность (Черногория) 2:2

04.02 Динамо – ЦСКА София (Болгария) 2:2

04.02 Ворскла – Зета (Черногория) 2:1

04.02 Олимпик - Рух 1:0

04.02 Рух – Рух Брест (Беларусь) 5:0

05.02 Шахтер - Локомотив Тб (Грузия)

05.02 Ингулец – ЦСКА София (Болгария)

05.02 Минай – Верес (Украина)

05.02 Львов – Валмиера (Латвия)

06.02 Заря – Динамо Тб (Грузия)

07.02 Динамо – Шкендия (Северная Македония)

07.02 Десна – Кайсар (Казахстан)

07.02 Днепр-1 - Локомотив Тб (Грузия)

07.02 Днепр-1 - Зета (Черногория)

08.02 Динамо – БАТЭ (Беларусь)

09.02 Десна – Локомотив Тб (Грузия)

10.02 Ингулец - Видзев (Польша)