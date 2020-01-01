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Зимние сборы-2021: расписание и результаты матчей украинских команд

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Предлагаем вам ознакомиться с результатами контрольных матчей украинских команд на сборах.
Футболисты Колоса
Футболисты Колоса
ФК Колос

Уже в середине февраля возобновится чемпионат Украины, а пока команды проходят сборы в теплых странах. Большинство наших клубов отправилось в Турцию на зимние сборы.

Базовая дата ближайшего тура УПЛ – 13 февраля, почти в эти же дни Динамо и Шахтер проведут свои матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Набирают наши клубы форму традиционно на сборах, где проводят товарищеские матчи. Традиционно зимой почти все наши клубы отправятся в Турцию. Лишь Динамо первый сбор проведет в ОАЭ, а Десна может второй сбор провести в Испании или Турции. 

Выход из отпуска:

4.01 – Мариуполь
5.01 – Заря
6.01 – Ворскла
9.01 – Олимпик, Александрия, Ингулец, Львов, Днепр-1
10.01 – Динамо, Десна
11.01 – Минай, Рух
13.01 – Колос
14.01 – Шахтер

Предлагаем вниманию читателей результаты и расписание контрольных матчей команд украинской Премьер-лиги на зимних учебно-тренировочных сборах в 2021 году.

Расписание и результаты спаррингов украинских клубов:

09.01 Мариуполь – Слован Братислава (Словакия) 1:3
12.01 Заря - Ракув (Польша) 2:2
15.01 Заря - Пяст (Польша) 1:2
16.01 Мариуполь – Ракув (Польша) 2:2
16.01 Минай – Кишварда (Венгрия) 0:1
17.01 Колос – Пролетер (Сербия) 1:0
18.01 Динамо – Легия Варшава (Польша) 0:2
18.01 Десна – Динамо Киев U-21 2:1
19.01 Десна – Диназ 4:2
19.01 Заря - Войводина (Сербия) 2:2
19.01 Олимпик – Шленск (Польша) 2:2
19.01 Львов – Бужора (Украина) 11:2
20.01 Заря – Вождовац (Сербия) – отменен
21.01 Динамо – Шахтер Солигорск (Беларусь) 2:0
21.01 Шахтер - Лех (Польша) 1:1
21.01 Мариуполь - Кызылжар (Казахстан) 4:0
21.01 Ингулец – Сталь Мелец (Польша) – отменен
21.01 Днепр-1 – Спартак Суботица (Сербия) 1:1
22.01 Динамо – Аджман (ОАЭ) - отменен
23.01 Шахтер - Лудогорец (Болгария) 2:2
23.01 Колос – Силекс (Сербия) 2:1
23.01 Олимпик – Бачка Топола (Сербия) 2:3
23.01 Ингулец – Раднички (Сербия) 1:2
24.01 Ворскла - Балканы (Косово) 1:2
24.01 Колос – Вождовац (Сербия) 2:0
24.01 Александрия – Македония Герче Петров (Северная Македония) 4:1
24.01 Рух – Кызылжар (Казахстан) 3:1
24.01 Олимпик – Спартак Суботица (Сербия) 3:0
25.01 Шахтер – Марибор (Словения) - отменен
25.01 Десна – Партизан (Сербия) 0:1
25.01 Днепр-1 – Чукарички (Сербия) 2:0
26.01 Заря - Шкендия (Северная Македония) 1:1
26.01 Шахтер – Силекс (Северная Македония) 4:1
26.01 Шахтер – Слован Братислава (Словакия) – отменен
26.01 Александрия – ЦСКА София (Болгария) 1:1
26.01 Минай – Арберия (Косово) - отменен
26.01 Днепр-1 – Силекс (Северная Македония) - отменен
26.01 Ингулец – Македония Герче Петров (Северная Македония) 2:0
27.01 Рух – Радник (Сербия) 3:2
28.01 Ворскла – Младость (Сербия) 2:2
28.01 Мариуполь – Пролетер (Сербия) 1:1
28.01 Минай – Рад (Сербия) 1:2
28.01 Рух – Партизан (Сербия) 0:1
28.01 Колос - Марибор (Словения) 2:3
28.01 Львов – Академия Пандев (Северная Македония) - отменен
28.01 Львов - Рудар (Черногория) 3:0
29.01 Заря – МФМ (Нигерия) 2:1
29.01 Александрия – Арда (Болгария) 1:3
29.01 Александрия – Славия-Мозырь (Беларусь) - отменен
29.01 Минай - Олимпик 1:1
29.01 Колос - Динамо Тб (Грузия) 1:1
30.01 Динамо - Лудогорец (Болгария) 1:2
30.01 Десна – Шкендия (Северная Македония) 3:1
30.01 Олимпик - Будучность (Черногория) 0:1
31.01 Шахтер – Црвена Звезда (Сербия) 0:0
31.01 Десна – Локомотив Ташкент (Узбекистан) 0:0
31.01 Ворскла – Дрита (Косово) 5:0
31.01 Минай – Марибор (Словения) 0:3
31.01 Рух – Рад (Сербия) 2:0
31.01 Рух – Акжайык (Казахстан) 4:1
31.01 Львов – Шкупи (Северная Македония) 1:1
31.01 Колос - Рух Брест (Беларусь) 2:2
01.02 Динамо – Динамо Тбилиси (Грузия) 1:0
02.02 Заря – Валмиера (Латвия) 0:1
02.02 Ингулец - Арда (Болгария) 2:1
02.02 Минай – Актобе (Казахстан) – отменен
02.02 Минай - Дрита (Косово) 0:1
03.02 Шахтер - Слован (Словакия) 0:1
03.02 Мариуполь - Спартак Юрмала (Латвия) - отменен
03.02 Александрия - Лодзь (Польша) 0:0
03.02 Минай - Македония Герче Петров (Северная Македония) 2:1
03.02 Львов – Верес (Украина) 3:1
03.02 Днепр-1 - Металоглобус (Румыния) 4:1
03.02 Днепр-1 – Будучность (Черногория) 2:2
04.02 Динамо – ЦСКА София (Болгария) 2:2
04.02 Ворскла – Зета (Черногория) 2:1
04.02 Олимпик - Рух 1:0
04.02 Рух – Рух Брест (Беларусь) 5:0
05.02 Шахтер - Локомотив Тб (Грузия)
05.02 Ингулец – ЦСКА София (Болгария)
05.02 Минай – Верес (Украина)
05.02 Львов – Валмиера (Латвия)
06.02 Заря – Динамо Тб (Грузия)
07.02 Динамо – Шкендия (Северная Македония)
07.02 Десна – Кайсар (Казахстан)
07.02 Днепр-1 - Локомотив Тб (Грузия)
07.02 Днепр-1 - Зета (Черногория)
08.02 Динамо – БАТЭ (Беларусь)
09.02 Десна – Локомотив Тб (Грузия)
10.02 Ингулец - Видзев (Польша)

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