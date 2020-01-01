Тете: Мы очень хорошо поработали на сборах

Бразильский футболист заявил о готовности к официальным матчам.

Игроки донецкого Шахтера провели заключительную тренировку на сборах в Турции. Завтра горняки отыграют спарринг с боснийским Борацем, после чего отправятся домой.

Полузащитник Тете поделился деталями готовности команды пресс-службе Шахтера.

“Мы очень хорошо поработали на сборах. Оба даются непросто, нагрузка чувствуется, но мы восстанавливаемся и чувствуем себя великолепно. Вчера провели два спарринга, завтра — еще один.

Результат важен, но он не превыше всего, ведь главнее — отработать нашу модель игры и набрать физическую форму. Вот с Колосом и Маккаби — да, нужно будет смотреть именно на счет. Я уверен, что мы уже практически готовы к официальным матчам“, — заявил он.