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Тете: Мы очень хорошо поработали на сборах

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Бразильский футболист заявил о готовности к официальным матчам.
Тете
Тете
Getty Images

Игроки донецкого Шахтера провели заключительную тренировку на сборах в Турции. Завтра горняки отыграют спарринг с боснийским Борацем, после чего отправятся домой.

Полузащитник Тете поделился деталями готовности команды пресс-службе Шахтера.

“Мы очень хорошо поработали на сборах. Оба даются непросто, нагрузка чувствуется, но мы восстанавливаемся и чувствуем себя великолепно. Вчера провели два спарринга, завтра — еще один.

Результат важен, но он не превыше всего, ведь главнее — отработать нашу модель игры и набрать физическую форму. Вот с Колосом и Маккаби — да, нужно будет смотреть именно на счет. Я уверен, что мы уже практически готовы к официальным матчам“, — заявил он.

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Теги: Тете, Шахтер
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