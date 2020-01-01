Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер провел заключительную тренировку в Турции

Комментариев: 0
Спортсмены восстановили силы после предыдущих матчей.
Тренировка Шахтера
Тренировка Шахтера
ФК Шахтер

В четверг, 4 февраля, футболисты донецкого Шахтера провели заключительную тренировку на зимних сборах в турецуом Белеке.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что занятие носило восстановительный характер после состоявшихся накануне спаррингов с Мариуполем и Слованом, где большая часть «горняков» получила по 90 минут игрового времени.

Второй тренировки у команды сегодня нет – вечером футболистам выделили свободное время.

Уже завтра Шахтер проведет контрольный матч с Борацем, после чего запланирован отлет в Украину.

Поделись:
Теги: Шахтер, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь