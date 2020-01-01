Шахтер провел заключительную тренировку в Турции

Спортсмены восстановили силы после предыдущих матчей.

В четверг, 4 февраля, футболисты донецкого Шахтера провели заключительную тренировку на зимних сборах в турецуом Белеке.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что занятие носило восстановительный характер после состоявшихся накануне спаррингов с Мариуполем и Слованом, где большая часть «горняков» получила по 90 минут игрового времени.

Второй тренировки у команды сегодня нет – вечером футболистам выделили свободное время.

Уже завтра Шахтер проведет контрольный матч с Борацем, после чего запланирован отлет в Украину.