Шахтер провел заключительную тренировку в Турции
Спортсмены восстановили силы после предыдущих матчей.
В четверг, 4 февраля, футболисты донецкого Шахтера провели заключительную тренировку на зимних сборах в турецуом Белеке.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Отмечается, что занятие носило восстановительный характер после состоявшихся накануне спаррингов с Мариуполем и Слованом, где большая часть «горняков» получила по 90 минут игрового времени.
Второй тренировки у команды сегодня нет – вечером футболистам выделили свободное время.
Уже завтра Шахтер проведет контрольный матч с Борацем, после чего запланирован отлет в Украину.
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