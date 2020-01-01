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Лидер Динамо поведал секреты подготовки к матчам с Брюгге

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Виктор Цыганков рассказал о тренировочных сборах бело-синих.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
Динамо Киев

Полузащитник Динамо Киев Виктор Цыганков рассказал об ожиданиях от второй половины сезона.

"Сборы для того и существуют, чтобы готовиться. Чем больше будет игр, тем быстрее наберем оптимальную форму. Что касается меня, чувствую себя хорошо, тоже прибавляю вместе с командой. Уже с нетерпением ждем официальных матчей, их всегда приятнее играть, чем товарищеские. Надеюсь, хорошо подготовимся, и будем в отличной форме.

Брюгге еще не начали изучать. Пока мы готовимся к возобновлению сезона в целом. Думаю, будем их просматривать, когда придет время", - приводит слова Цыганкова пресс-служба Динамо.

Также футболист выразил надежду, что на стадионы вернутся зрители.

"Еще хочется, чтобы болельщики приходили на стадион, мы по ним очень соскучились. Все, что мы делаем - это для них. Надеюсь, наша команда хорошо выступит в весенней части сезона и порадует наших поклонников победами", - добавил Виктор.

Ранее подготовку ко второй половине сезона прокомментировал игрок Динамо Богдан Леднев.

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Теги: Виктор Цыганков, футбол, Динамо
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