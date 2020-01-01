Леднев - о сборах Динамо и тренерских способностях Луческу

Игрок Динамо рассказал о подготовке к возобновлению сезона.

Полузащитник Динамо Киев Богдан Леднев высказался о тренировках на турецком сборе и подготовке к возобновлению сезона.

"Нам повезло с погодой, дождь шел всего один день, а сейчас приятно работать. Хорошо, когда много игр, через них легче готовиться и подходить к официальным матчам. Безусловно, всем уже хочется играть. Надеюсь, мы подготовимся как можно качественнее, и в лучшей форме войдем в сезон.

На работу Луческу приехали посмотреть молодые тренеры. Многому ли они у него научатся? Конечно, ведь он - специалист мирового уровня, всем приятно посмотреть на его тренировки, на то, как он работает, и что-нибудь вынести для себя. Мы каждый день учимся чему-то новому, он подмечает много мелочей. Главное, прислушиваться к его советам и замечаниям, и прогрессировать", - цитирует Леднева пресс-служба Динамо.

Ранее сообщалось, что Динамо огласило заявку на Лигу Европы.