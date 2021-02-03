УАФ просит власти Львова допустить зрителей на матчи сборной Украины

Ассоциация хочет заполнить трибуны Арены-Львов на 30 процентов.

Украинская ассоциация футбола обратилась к городским властям Львова по поводу возможности допустить зрителей на матчи квалификации ЧМ-2022, сообщает телеканал Футбол.

По информации источника, Ассоциация хотела бы получить разрешение заполнить трибуны на матчах сборной Украины против Финляндии и Казахстана на 30% от полной вместимости стадиона Арена-Львов. То есть — примерно 10,5 тысяч зрителей.

Матчи сборной Украины против Финляндии и Казахстана состоятся, соответственно, 28 и 31 марта.

Напоминаем, что сегодня сборная Украины согласовала еще один спарринг на нынешний год.