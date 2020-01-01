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Динамо предлагало за форварда Хатайспора Бупендзу 8 миллионов

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Также в предложение киевлян входил Жерсон Родригеш.
Аарон Бупендза
Аарон Бупендза
haberturk.com

Киевское динамо планировало купить у турецкого Хатайспора форварда Аарона Бупендзу, сообщает SuperHaber.

По информации источника, киевский клуб был готов заплатить за габонца 8 миллионов еаро а также отдать люксембургского форварда Жерсона Родригеша.

Однако, Хатайспор отклонил это предложение, поскольку был готов продать Бупендзу не менее, чем за 10 миллионов евро.

Напоминаем, что сегодня Динамо подало заявку команды на матчи Лиги Европы против бельгийского Брюгге. 

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Теги: Динамо, Турция
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