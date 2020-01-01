Коноплянка: Главное, что удалось отыграть 90 минут

Форвард донецкого Шахтера доволен спаррингом против Мариуполя.

Форвард донецкого Шахтера Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от спарринга против Мариуполя, который завершился ничьей 2:2.

По словам Коноплянки, он доволен тем, как провел эту игру, в которой он впервые за длительное время отыграл от начала до конца.

«Главное, что удалось спустя четыре месяца отыграть 90 минут. Вот этим я очень доволен», - приводит слова форварда официальный сайт донецкого клуба.

Также Коноплянка сообщил о том, что ему понравилось, как вошли в игру три игрока из дубля, которые играли в матче с Мариуполем.

«Конечно, если бы тренировались с нами каждый день, смотрелись бы еще лучше. Но не могу ничего сказать – ребята хорошо вошли в игру, молодцы» - сказал футболист.

Напоминаем, что ранее Шахтер продлил контракты с Давидом Хочолавой и Николаем Матвиенко.