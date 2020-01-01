Днепр-1 арендовал полузащитника Фламенго Билла
Бразилец уже забил за молодежный состав днепровцев.
Днепровский Днепр-1 взал в аренду полузащитника бразильского Фламенго Билла, сообщает официальный сайт украинского клуба.
По информации источника, аренда бразильца рассчитана до конца нынешнего сезона и включает опцию выкупа.
Из-за карантинных правил Билл не поехал к основной команде, которая находится на сборах в Турции. Сейчас полузащитник в Приднепровске тренируется с командой U-19, за которую уже забил гол в спарринге против ФК Скорук.
Напоминаем, что многолетний лидер Днепра-1 Сергей Кравченко на днях перешел в одесский Черноморец.
Полная версия правил