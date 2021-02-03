Динамо подало заявку на матчи Лиги Европы против Брюгге

В заявку Киевлян вошли Беседин и Сидклей.

Киевское Динамо подало заявку на матчи против бельгийского Брюгге в рамках 1/16 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Всего в заявку по списку А заявлены 24 футболиста, в том числе вернувшийся после годовой дисквалификации форвард Артем Беседин и полузащитник Сидклей, который первую половину сезона провел в аренде в бразильском Коринтиансе.

Стоит также отметить, что в список А Динамо включило только двух вратарей — Георгия Бущана и Дениса Бойко.

Список В киевский клуб подаст позже.

Напоминаем, что ранее свою заявку на матчи 1/16 финала Лиги Европы подал донецкий Шахтер.