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Динамо подало заявку на матчи Лиги Европы против Брюгге

Комментариев: 1
В заявку Киевлян вошли Беседин и Сидклей.
Динамо Киев
Динамо Киев
facebook.com/fcdynamoua

Киевское Динамо подало заявку на матчи против бельгийского Брюгге в рамках 1/16 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Всего в заявку по списку А заявлены 24 футболиста, в том числе вернувшийся после годовой дисквалификации форвард Артем Беседин и полузащитник Сидклей, который первую половину сезона провел в аренде в бразильском Коринтиансе.

Стоит также отметить, что в список А Динамо включило только двух вратарей — Георгия Бущана и Дениса Бойко.

Список В киевский клуб подаст позже.

Напоминаем, что ранее свою заявку на матчи 1/16 финала Лиги Европы подал донецкий Шахтер. 

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Теги: Динамо, Лига Европы, заявка
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.02.2021, 20:13
Оценка:  0
гость
Ну шо за фото, прогиб в седле и как гомик зад подставил под соседа. Купите стулья сядьте как люди и сфоткайтесь. Какой 3,14 дор придумал так фотографироваться? Мало места на поле?
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