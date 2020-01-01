Сборная Украины узнала еще одного спарринг-партнера

В рамках подготовки к отбору на ЧМ-2022 команда Андрея Шевченко проведет ряд товарищеских матчей.

Определился еще один соперник по спаррингам сборной Украины накануне отбора на ЧМ-2022. Очередным партнером по товарищеским матчам нашей команды станет сборная Чехии.

Команды встретятся 8 сентября. Для Украины этот поединок будет выездным.

Матч пройдет после двух официальных встреч в рамках отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (1 сентября) и Франции (4 сентября).

Ранее сообщалось, что Сборная Франции примет Украину в пригороде Парижа.