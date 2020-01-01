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Шахтер - Мариуполь 2:2 видео голов и обзор товарищеского матча

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"Горняки" избежали поражения в матче с Мариуполем.

Шахтер - Мариуполь
Шахтер - Мариуполь
Шахтер Донецк

В среду, 3 февраля, Шахтер провел товарищеский матч против Мариуполя. Команды сыграли вничью, завершив поединок со счетом 2:2.

"Горняки" были близки к поражению, но в дополнительное время, команду спас Фернандо.

Видеообзор матча Шахтер - Мариуполь:

Шахтер - Мариуполь 2:2

Голы: Коноплянка, 4, Фернандо, 90+2 - Бондаренко, 51, Кащук, 67 (с пенальти)

Шахтер: Пятов, Додо, Витао, Матвиенко, Сиприано (Удод, 33, Мампасси, 55), Степаненко, Маркос Антонио, Коноплянка, Мудрик (Шостак, 55), Тайсон, Фернандо 

Мариуполь: Гальчук (Кудрик, 46), Стасюк Драмбаев, 46), Быков, Чоботенко, Меличенко, Чех, Мишнев (Бондаренко, 46), Очеретько (Танковский, 46), Топалов, Горбунов, Сикан (Кащук, 46)

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Теги: Шахтер, Мариуполь, футбол, УПЛ
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