Динамо отказалось отпускать своего лидера в Турцию

Жерсон Родригес мог уйти из киевского Динамо нынешней зимой.

Нападающий Динамо Жерсон Родригес зимой мог перейти в турецкий Газиантепспор, однако сделка с киевлянами не состоялась. Об этом сообщает Gazianteppusula.com

Ранее 25-летний форвард из Люксембурга уже выступал в Турции. Динамо отдавало его в аренду в Анкарагюджю, где Жерсон провел 11 матчей и забил 6 голов.

Всего за киевлян Родригес отыграл 30 игр во всех турнирах, отличившись 6 голами. В текущем сезоне - 4 гола в 18 матчах.

Ранее сообщалось, что Динамо дозаявило форварда на вторую часть УПЛ.