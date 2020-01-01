Динамо отказалось отпускать своего лидера в Турцию
Жерсон Родригес мог уйти из киевского Динамо нынешней зимой.
Нападающий Динамо Жерсон Родригес зимой мог перейти в турецкий Газиантепспор, однако сделка с киевлянами не состоялась. Об этом сообщает Gazianteppusula.com
Ранее 25-летний форвард из Люксембурга уже выступал в Турции. Динамо отдавало его в аренду в Анкарагюджю, где Жерсон провел 11 матчей и забил 6 голов.
Всего за киевлян Родригес отыграл 30 игр во всех турнирах, отличившись 6 голами. В текущем сезоне - 4 гола в 18 матчах.
Ранее сообщалось, что Динамо дозаявило форварда на вторую часть УПЛ.
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