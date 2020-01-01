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Шахтер на последних минутах спасся от поражения в матче против Мариуполя

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Команды провели спарринг в Турции.
Шахтер - Мариуполь
Шахтер - Мариуполь
Шахтер Донецк

Шахтер и Мариуполь проводят тренировочные сборы в Турции, и в рамках подготовки сыграли товарищеский поединок.

Встреча завершилась вничью - 2:2. Счет был открыт "горняками" на четвертой минуте благодаря Коноплянке. 

Во второй половине встречи азовский клуб сумел не только отыграться, но и выйти вперед. Вначале отличился Бондаренко, а затем ударом с пенальти забил Кащук.

Перед самым финальным свистком "горняки" все же избежали поражения - гол забил Фернандо.

Шахтер - Мариуполь 2:2

Голы: Коноплянка, 4, Фернандо, 90+2 - Бондаренко, 51, Кащук, 67 (пен.).

Шахтер: Пятов, Додо, Витао, Матвиенко, Сиприано (Удод, 33, Мампасси, 55), Степаненко, Маркос Антонио, Коноплянка, Мудрик (Шостак, 55), Тайсон, Фернандо.

Мариуполь: Гальчук (Кудрик, 46), Стасюк Драмбаев, 46), Быков, Чоботенко, Меличенко, Чех, Мишнев (Бондаренко, 46), Очеретько (Танковский, 46), Топалов, Горбунов, Сикан (Кащук, 46).

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Теги: Шахтер, футбол, Мариуполь
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