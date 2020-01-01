Шахтер на последних минутах спасся от поражения в матче против Мариуполя
Шахтер и Мариуполь проводят тренировочные сборы в Турции, и в рамках подготовки сыграли товарищеский поединок.
Встреча завершилась вничью - 2:2. Счет был открыт "горняками" на четвертой минуте благодаря Коноплянке.
Во второй половине встречи азовский клуб сумел не только отыграться, но и выйти вперед. Вначале отличился Бондаренко, а затем ударом с пенальти забил Кащук.
Перед самым финальным свистком "горняки" все же избежали поражения - гол забил Фернандо.
Шахтер - Мариуполь 2:2
Голы: Коноплянка, 4, Фернандо, 90+2 - Бондаренко, 51, Кащук, 67 (пен.).
Шахтер: Пятов, Додо, Витао, Матвиенко, Сиприано (Удод, 33, Мампасси, 55), Степаненко, Маркос Антонио, Коноплянка, Мудрик (Шостак, 55), Тайсон, Фернандо.
Мариуполь: Гальчук (Кудрик, 46), Стасюк Драмбаев, 46), Быков, Чоботенко, Меличенко, Чех, Мишнев (Бондаренко, 46), Очеретько (Танковский, 46), Топалов, Горбунов, Сикан (Кащук, 46).
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