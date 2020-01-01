Трое украинских арбитров завершили карьеру

Труханов, Можаровский и Кутаков будут работать наблюдателями.

Украинские арбитры Константин Труханов, Юрий Можаровский и Дмитрий Кутаков завершили карьеры, сообщил глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи телеканалу Футбол.

По информации источника, все трое судей закончили, поскольку достигли максимального возраста.

Также сообщается о том, что Труханов, Можаровский и Кутаков не уйдут из футбола, а перейдут на работу в качестве наблюдателей.

Напоминаем, что в январе УАФ наказала за высказывания по поводу судейства президента киевского Динамо Игоря Суркиса.