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Трое украинских арбитров завершили карьеру

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Труханов, Можаровский и Кутаков будут работать наблюдателями.
Юрий Можаровский
Юрий Можаровский
fckarpaty.com

Украинские арбитры Константин Труханов, Юрий Можаровский и Дмитрий Кутаков завершили карьеры, сообщил глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи телеканалу Футбол.

По информации источника, все трое судей закончили, поскольку достигли максимального возраста.

Также сообщается о том, что Труханов, Можаровский и Кутаков не уйдут из футбола, а перейдут на работу в качестве наблюдателей.

Напоминаем, что в январе УАФ наказала за высказывания по поводу судейства президента киевского Динамо Игоря Суркиса.

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Теги: Лучано Луччи, судейство, судьи
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