Сборная Франции примет Украину в пригороде Парижа

Первый матч сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 пройдет в Сен-Дени.

Определился стадион, на котором пройдет первый матч сборной Украины в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, сообщает официальный сайт Украинской футбольной ассоциации.

По информации источника, сборная Франции примет национальную команду Украины на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парида Сен-Дени. Матч состоится 24 марта 2021 года.

После игры с французами Украина во Львове сыграет два матча отбора на ЧМ-2022 против сборных Финляндии и Казахстана, после чего начнет подготовку к чемпионату Европы 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что молодежная сборная Украины узнала своих соперников по квалификации на чемпионат Европы 2023 года.