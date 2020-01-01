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Шахтер подал заявку на матчи Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив

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Всего украинский клуб заявил 44 футболиста.
Шахтер Донецк
Шахтер Донецк
Getty Images

Донецкий Шахтер подал заявку на матчи 1/16 Лиги Европы против израильского Маккаби из Тель-Авива, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Всего в заявку Шахтера попали 44 футболиста. Из них 23 игрока вошли в список А и 21 — в список В.

По списку А заявлен всего один форвард — Жуниор Мораес. В список В включили вратаря Анатолия Трубина, защитников Виктора Корниенко и Валерия Бондаря, полузащитников Георгия Судакова и Михаила Мудрика, а также форварда Богдана Вьюнника.

Ранее сообщалось о том, что Шахтер продлил контракты с Николаем Матвиенко и Давидом Хочолавой.

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Теги: Шахтер, Лига Европы, заявка
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