Кравченко перешел из Днепра-1 в Черноморец
В новом клубе полузащитник будет выступать под номером 14.
Полузащитник Днепра-1 Сергей Кравченко перешел в Черноморец, сообщает официальный сайт одесского клуба.
По информации источника, сегодня Кравченко провел первую тренировку в новом клубе, перед началом которой получил из рук главного тренера Черноморца Сергея Ковальца футболку с игровым номером 14.
Сергей Крваченко за карьеру сыграл 272 игры и забил 23 гола в Украинской Премьер-Лиге. Также в его статистике десять матчей и один гол за сборную Украины.
Ранее сообщалось о том, что Днепр-1 заинтересован в форварде бразильского Фламенго Витиньо.
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