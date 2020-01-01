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Кравченко перешел из Днепра-1 в Черноморец

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В новом клубе полузащитник будет выступать под номером 14.
Сергей Кравченко и Сергей Ковалец
Сергей Кравченко и Сергей Ковалец
chernomorets.odessa.ua

Полузащитник Днепра-1 Сергей Кравченко перешел в Черноморец, сообщает официальный сайт одесского клуба.

По информации источника, сегодня Кравченко провел первую тренировку в новом клубе, перед началом которой получил из рук главного тренера Черноморца Сергея Ковальца футболку с игровым номером 14.

Сергей Крваченко за карьеру сыграл 272 игры и забил 23 гола в Украинской Премьер-Лиге. Также в его статистике десять матчей и один гол за сборную Украины.

Ранее сообщалось о том, что Днепр-1 заинтересован в форварде бразильского Фламенго Витиньо.

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Теги: Черноморец, Днепр-1, Сергей Кравченко, трансфер
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