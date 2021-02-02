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Воронин: Встречался с Селезневым. Но никакого алкоголя не было

Комментариев: 2
Член тренерского штаба московского Динамо отреагировал на слухи вокруг экс-форварда Колоса.
Андрей Воронин
Андрей Воронин
ФК Динамо Москва

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин, ныне работающий помощником главного тренера московского Динамо, отрицает, что выпивал с Евгением Селезневым накануне товарищеского матча Колос – Рух Брест.

“Я действительно встречался с Женей Селезневым, мы знакомы много лет. Но никакого алкоголя на этой встрече, как пишут журналисты, не было. Это полный бред. Я тренер московского «Динамо», я дорожу своей репутацией и своей работой.

Надеюсь, Женя с Колосом во всем разберутся и он продолжит выступать за клуб. При мне на встрече никто не пил. А господину Крамару и его источникам я советую лучше проверять информацию. И вообще обращать внимание на то, что пишется про других людей и в каком это свете их выставляет. А то вдруг у меня найдутся свои источники, причем более осведомленные, чем у журналиста Крамара“, – сказал Воронин.

Напомним, что сам Евгений Селезнев заявил, что слухи неправдивы, а из места расположения команды он уехал по семейным обстоятельствам. 

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Теги: Колос, Андрей Воронин, Евгений Селезнев
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.02.2021, 16:44
Оценка:  0
гость
Вороне все равно, он теперь почти тренер, может жбанить. А тюлень ло.ханулся на голом понте - теперь опять семью кормить нечем)) Варианта 2 - либо к Миле запасным кентом, либо к Саленко в синюю лигу ветеранов
гость  (аноним)  02.02.2021, 16:18
Оценка:  0
гость
Все четка, братушка. За братву и двор стреляю в упор. Ибо нexyй бля
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