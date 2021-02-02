Воронин: Встречался с Селезневым. Но никакого алкоголя не было

Член тренерского штаба московского Динамо отреагировал на слухи вокруг экс-форварда Колоса.

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин, ныне работающий помощником главного тренера московского Динамо, отрицает, что выпивал с Евгением Селезневым накануне товарищеского матча Колос – Рух Брест.

“Я действительно встречался с Женей Селезневым, мы знакомы много лет. Но никакого алкоголя на этой встрече, как пишут журналисты, не было. Это полный бред. Я тренер московского «Динамо», я дорожу своей репутацией и своей работой.

Надеюсь, Женя с Колосом во всем разберутся и он продолжит выступать за клуб. При мне на встрече никто не пил. А господину Крамару и его источникам я советую лучше проверять информацию. И вообще обращать внимание на то, что пишется про других людей и в каком это свете их выставляет. А то вдруг у меня найдутся свои источники, причем более осведомленные, чем у журналиста Крамара“, – сказал Воронин.

Напомним, что сам Евгений Селезнев заявил, что слухи неправдивы, а из места расположения команды он уехал по семейным обстоятельствам.