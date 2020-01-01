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Селезнев: Я уехал по семейным обстоятельствам

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Спорсмен отрицает все обвинения.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
ФК Колос

Нападающий Колоса Евгений Селезнев прокомментировал свое отчисление с команды, которая уже подтвердила, что украинец покинул расположение коллектива на сборах в Турции.

Руководство Колоса исключило форварда Евгения Селезнева из команды за грубое нарушение правил. Стали ходить слухи, что спортсмен явился пьяным на игру, за что был недопущен на поле и изгнан из клуба.

Сам спортсмен уже говорил, что эти заявления являются бредом, а теперь поделился исстиной причиной, по которой покинул клуб.

“Я уехал по семейным обстоятельствам. Нарушение режима? А у меня сейчас такой голос, что я мог нарушить режим? Давайте оставим эти слухи, они развеются сами. Продолжение в УПЛ? Почему нет... Я что, собирался заканчивать? Сейчас пока провожу время с сыном, с собакой, с мамой, с супругой“, — рассказал Селезнев в интервью Футбол NEWS.

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