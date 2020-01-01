Колос официально заявил об отчислении Селезнева

Форвард покинул расположение клуба в Турции.

Уже несколько дней все активно обсуждают информацию относительно отчисления из Колоса форварда Евгения Селезнева за грубое нарушение режима.

Руководство Колоса выдержало небольшую паузу, после чего на своем официальном сайте подтвердило, что футболист действительно покинул расположение команды, которая на данный момент проходит тренировочный сбор в Турции.

Отмечается, что Селезнев не участвовал в контрольном матче против Руха, который состоялся 31 января. В тот же день форвард вылетел в Киев. Больше информации клуб обещает предоставить в ближайшее время.

Появились слухи, что Селезнев явился на игру пьяным, за что и был отчислен. Однако сам футболист такие заявления называет бредом.